2020 Ay ve Güneş tutulması tarihleri ve burçlara etkileri

2020 Güneş ve Ay tutulması tarihleri ile burçlara etkilerini sizler için derledik. 2020 yılı Güneş tutulması tarihleri ile 2020 yılı Ay tutulması tarihlerinin yanı sıra haberimizden Güneş ve Ay tutulmalarının 2020 yılında hangi burçlarda gerçekleşeceğini ve Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına etkilerini de okuyabilirsiniz. 2020 yılı 2 güneş tutulmasına ve 4 ay tutulmasına ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla yıl boyu 6 tutulmadan etkileneceğiz. Tutulmaların hepsi farklı yerleri etkileyecektir. 2020 yılı Güneş ve Ay tutulmaları açısından önemli bir yıl olacak. Zira 2020 yılı bir Yengeç burcunda gerçekleşecek olan bir Ay tutulmasıyla başlayacak. 2020 yılının ilk Ay tutulması 10 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. 2020 yılının ikinci Ay tutulmasının tarihi ise 5 Haziran cuma günü. 2020 yılın ikinci Ay tutulması Yay burcunda gerçekleşecek. 2020 yılının ilk Güneş tutulması 20 Haziran'da Yengeç burcunda gerçekleşecek. Ardından yeni bir Ay tutulması var. Bir sonraki Ay tutulmasının tarihi 4 Temmuz ve Oğlak burcunda. Kasım ayına kadar Güneş ve Ay tutulmalarına ara veriyoruz. Ancak 2020 yılının sonuna yaklaşırken 30 Kasım'da İkizler burcunda yeni bir Ay tutulması olacak. 2020 yılını bir Güneş tutulmasıyla kapatacağız. 2020 yılında son güneş tutulması 14 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek.