2020 Ay ve Güneş tutulması tarihleri ve burçlara etkileri
2020 yılı Ay ve Güneş tutulması tarihleri ile burçlara etkilerinin detayları haberimizde. 2020'de 6 tutulma var. 2020 yılında ilk tutulma Ay'da olacak. 2020 yılı ilk Ay tutulması Yengeç burcunda 10 Ocak cuma günü gerçekleşecek. 2020 yılı ilk Güneş tutulması ise 20 Haziran'da Yengeç burcunda gerçekleşecek. Peki Ay ve Güneş tutulmaları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu etkileri neler olacak?
2020 Güneş ve Ay tutulması tarihleri ile burçlara etkilerini sizler için derledik. 2020 yılı Güneş tutulması tarihleri ile 2020 yılı Ay tutulması tarihlerinin yanı sıra haberimizden Güneş ve Ay tutulmalarının 2020 yılında hangi burçlarda gerçekleşeceğini ve Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına etkilerini de okuyabilirsiniz. 2020 yılı 2 güneş tutulmasına ve 4 ay tutulmasına ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla yıl boyu 6 tutulmadan etkileneceğiz. Tutulmaların hepsi farklı yerleri etkileyecektir. 2020 yılı Güneş ve Ay tutulmaları açısından önemli bir yıl olacak. Zira 2020 yılı bir Yengeç burcunda gerçekleşecek olan bir Ay tutulmasıyla başlayacak. 2020 yılının ilk Ay tutulması 10 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. 2020 yılının ikinci Ay tutulmasının tarihi ise 5 Haziran cuma günü. 2020 yılın ikinci Ay tutulması Yay burcunda gerçekleşecek. 2020 yılının ilk Güneş tutulması 20 Haziran'da Yengeç burcunda gerçekleşecek. Ardından yeni bir Ay tutulması var. Bir sonraki Ay tutulmasının tarihi 4 Temmuz ve Oğlak burcunda. Kasım ayına kadar Güneş ve Ay tutulmalarına ara veriyoruz. Ancak 2020 yılının sonuna yaklaşırken 30 Kasım'da İkizler burcunda yeni bir Ay tutulması olacak. 2020 yılını bir Güneş tutulmasıyla kapatacağız. 2020 yılında son güneş tutulması 14 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek.
2020'nin ilk Güneş tutulması 21 Haziran'da gerçekleşecek. Bunun özelliği, dairesel bir Güneş tutulması olacaktır. Bunun içinde Ay, Güneş'in tamamını örtmek yerine, sadece merkezini kapsayacak. Sonuç olarak, Ay'ın ortasında siyah gölgesi olan Güneş parlak bir halka olarak görünecek Bu Güneş tutulması Hindistan, Güneydoğu Avrupa, Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Afrika ve Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın çoğunda görülebilir.
2020'nin ikinci ve son Güneş tutulması 14 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu, Ay'ın Güneş'i tamamen kapsayacağı bir tutulma olacak. Afrika kıtasının güneyinin yanı sıra Güney Amerika’nın çoğu, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Antarktika bölgelerinde görünecek.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bu yıl dört ay tutulmasına şahit olacağız. Bir yarı gölge Ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın yarısından geçtiği zamana karşılık gelir; böylece, Ay yüzeyini incelikle karartır. Güneş’in Ay’a düşen ışığı bu tutulma sırasında kesilir ve ikincisi gölgede hafifçe gözükür. Dört tutulma ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: