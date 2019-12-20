2020 asgari ücreti ne kadar 3 sendikanın kararı! 2020 AGİ ödemesi
7 milyon çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücretine ilişkin bugün çok önemli bir buluşma var. 3 sendika biraraya gelip yeni asgari ücret için ortak bir rakam belirleyecek. Gözler açıklamanın yapılacağı saat 11.15'e kilitlendi.
2020 yılı asgari ücreti için artık gözler son görüşmeye dönmüş durumda. 7 milyon çalışanın yeni yılda alacağı asgari ücret Aralık ayının son haftasında açıklanacak. Asgari ücretin belirleneceği kritik hafta öncesinde 3 sendika buluşmaya karar verdi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere bugün Türk-İş genel merkezinde biraraya geliyor.
3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için bugün saat 11.15'te ortak açıklama yapacak. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in yeni asgari ücrete dair aldıkları kararı ve ortaya çıkan rakamı açıklamaları bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bu hafta başında yapmıştı ve masaya TÜİK rakamları gelmişti. Bir işçinin aylık gıda harcamasını gösteren rakamlar, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kıstas olarak alınıyor.
En yüksek 2331 TL
TÜİK rakamlarına göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1.940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. TÜİK'in açıkladığı rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 artışı ifade etti. Bu oran, yine TÜİK tarafından kasım için açıklanan gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama artışın 15 puan altında kaldı.