2019’un en popüler TV kanalları ve dizileri belli oldu

Yıl boyunca kazanılan takipçi sayısının da incelendiği analizde, 2019 boyunca sosyal medya hesaplarında en çok takipçi kazanan TV kanalının da ATV olduğu belirlendi. ATV’yi 1 milyon 640 binin üzerinde artış ile Kanal D takip etti. Kanal D’nin Twitter hesabındaki artışla öne geçme sebebi incelendiğinde büyük ölçüde Çok Güzel Hareketler Bunlar kaynaklı olduğu görüldü. TRT 1’in Twitter takipçi sayısının artışında ise Diriliş Ertuğrul’un (1.4 milyon) payı büyük oldu.