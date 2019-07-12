2019'un en iyi hava fotoğrafları burada
Fotoğrafçılık sanatıyla uğraşan dünyanın dört bir yanındaki sanatçılar, kuş bakışı bir manzaraya sahip etkileyici fotoğraflar ile bize dünyaya yepyeni bir bakış açısı sunarak adeta bizi bu görsel şölene davet ediyorlar.
Okyanuslardan dağlara, şehirlerden adalara, çöllerden göllere, köylere, ülkelere bu fotoğraflar sizi dünyanın en güzel en hayret verici köşelerine götürecek. Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, "2019'un En İyi Hava Fotoğrafları Yarışması"nda finalistler belli oldu.
Endonezya'nın en geniş şelalesi
@hugohealy
150
Dünyanın dört bir köşesinden sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel hava fotoğrafları...
Apartman
@i.ride.to.drone
250
Almanya'da bir yer
@anskar
350
Malang, Doğu Cava - Endonezya
@jprphotos
450