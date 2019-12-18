2019'un en çok konuşulan ünlüleri belli oldu! Demet ve Şeyma zirvedeler
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'ye göre 2019'da en çok konuşulan ünlüler belli oldu.
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası, 7 binden fazla Türk sitelerini tarayarak, 2019'da en çok haber konusu olan ünlülerin isimlerini açıkladı. 10 ünlünün yer aldığı listede Can Yaman, Demet Akalın, Şeyma Subaşı ve Pınar Altuğ gibi isimler yer aldı.
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Habermetre'nin açıkladığı raporda; boşanmasıyla ve yaptığı şarkılarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, 23 bin 112 haberle listenin birinci sırasında yer aldı.
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Akalın'ı 18 bin 107 haberle Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı takip etti.
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Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Çarpışma dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise listenin üçüncü sırasında yer aldı. Tatlıtuğ 2019 yılında toplamda 12 bin 644 haberde yer buldu.
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