2019'un en çok konuşulan ünlüleri belli oldu! Demet ve Şeyma zirvedeler

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası, 7 binden fazla Türk sitelerini tarayarak, 2019'da en çok haber konusu olan ünlülerin isimlerini açıkladı. 10 ünlünün yer aldığı listede Can Yaman, Demet Akalın, Şeyma Subaşı ve Pınar Altuğ gibi isimler yer aldı.