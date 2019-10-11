2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte fiyatları ve modelleri
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketini açıklamasının ardından otomobil fiyatları güncellendi.
Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modeller belli oldu.
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İşte Türkiye'de satış yapan markaların en ucuz modelleri ve ay ay fiyat değişimleri
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CİTROEN
C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2
Kampanyalı Haziran fiyatı 95.000 TL
Kampanyalı Temmuz fiyatı 105.000 TL
Kampanyalı Ağustos fiyatı 105.000 TL
Kampanyalı Eylül fiyatı 105.000 TL
Kampanyalı Ekim fiyatı 105.000 TL
Hurda teşvikli fiyat 90.500 TL
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CİTROEN
C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2
Kampanyalı Haziran fiyatı 88.500 TL
Kampanyalı Temmuz fiyatı 98.500 TL
Kampanyalı Ağustos fiyatı 98.500 TL
Kampanyalı Eylül fiyatı 98.500 TL
Kampanyalı Ekim fiyatı 98.500 TL
Hurda teşvikli fiyat 83.500 TL
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