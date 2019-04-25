2019 Time 100 Galası'na damga vuran ünlüler
Time dergisinin ‘2019’un En Etkili 100 Kişisi’ için düzenlediği Time 100 Galası'na Taylor Swift, Emilia Clarke, Brie Larson, Muhammed Salah gibi ünlüler damga vurdu. Time Dergisi'nin '''Time 100 Gala''sı Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke ve dünyaca ünlü futbol yıldızı Muhammed Salah'ı da yan yana getirdi.
Game of Thrones yıldızı İngiliz aktris Emilia Clarke, törende dikkat çekenler arasındaydı. Yıldız futbolcu Salah, resmi sosyal medya hesabından Emilia Clarke ile paylaştığı resmi için "Kendisi ejderhaların annesi" yorumunda bulundu.
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New York’taki Lincoln Center’da düzenlenen galada Taylor Swift’in sahne performansı büyük beğeni topladı. Swift’in yanı sıra Khalid ve Ariana Grande de galada şarkı söyledi.
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Sanat, spor, siyaset ve akademi dünyasından isimleri bir araya getiren Time 100 Galası’nın kırmızı halısı ve geceden yansıyan eğlenceli anlar...
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Brie Larson
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