2019 MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık yeni yarışmacıları gömdü

MasterChef'in eski şampiyonu Cemre Uyanık, finalde beraber yarıştığı Alican Sabunsoy ve Ekin Eylem Ulaş’la çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı ve altına ise ''Bence getir-götürümüzü yapamazlar ama yine de siz bilirsiniz'' yazdı.