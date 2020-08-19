2019 MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık yeni yarışmacıları gömdü
Masterchef'in geçen yılki birincisi Cemre Uyanık, MasterChef'in 2020 yarışmacılarına laf attı. 2020 Masterchef yarışmacıları için rüya takım deniyordu.
MasterChef Türkiye'nin bu sene 16 kişilik rüya takımının belirlenmesiyle asıl yarışma büyük bir ilgiyle başladı. Ana kadronun takım kaptanlarının seçileceği gün ise stüdyoda şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na sürpriz yapıldı ve geçen sezonun yarışmacıları stüdyoya girdi.
2020 yarışmacılarına önlüklerini teslim eden geçen senenin yıldızları iddialı açıklamalarda bulundu. Önlüklerin devir teslim edilmesinden sonra Masterchef Türkiye 2019 şampiyonu Cemre Uyanık sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
MasterChef'in eski şampiyonu Cemre Uyanık, finalde beraber yarıştığı Alican Sabunsoy ve Ekin Eylem Ulaş’la çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı ve altına ise ''Bence getir-götürümüzü yapamazlar ama yine de siz bilirsiniz'' yazdı.
MasterChef 2020 yarışmacılarının sürekli olarak 2019 yılındaki yarışmacılarla karşılaştırılmasına dair bir sosyal medya kullanıcısı ise ''Sizi çiğ çiğ yerler'' yorumunu yaptı.