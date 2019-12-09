2019 Kainat Güzeli (Miss Universe) Zozibini Tunzi oldu ilk Afro saçlı kadın bakın kim
Amerika'nın Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde bu yıl 68'incisi düzenlenen Kainat Güzeli (Miss Universe 2019) yarışmasının kazananı Güney Afrikalı Zozibini Tunzi oldu.
ABD'nin Atalanta'daki Tyler Perry Stüdyoları'nda Kainat Güzeli (Miss Universe 2019) yarışması bu 68'incisi düzenlendi. Finale kalan 10 isim arasından ise Güney Afrikalı Zozibini Tunzi tacı taktı. 2011'de Miss Universe tacını takan Leila Lopes’den bu yana kraliçe seçilen ilk siyah kadın oldu.
Yarışmada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi. Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.
2019 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Zozibini Tunzi, bugüne dek tacı alan üçüncü Güney Afrikalı oldu.
Kainat Güzeli seçilen ilk Afro saçlı kadın unvanını elde eden Tunzi, yarışmada sarf ettiği "Kadınların saçlarıyla, ten renkleriyle aynen benim gibi göründüğü güzelliğin dikkate alınmadığı bir dünyada büyüdüm” sözleriyle dikkat çekti.