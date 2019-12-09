2019 Kainat Güzeli (Miss Universe) Zozibini Tunzi oldu ilk Afro saçlı kadın bakın kim

Kainat Güzeli seçilen ilk Afro saçlı kadın unvanını elde eden Tunzi, yarışmada sarf ettiği "Kadınların saçlarıyla, ten renkleriyle aynen benim gibi göründüğü güzelliğin dikkate alınmadığı bir dünyada büyüdüm” sözleriyle dikkat çekti.