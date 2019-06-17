2017 Yılında boşanmışlardı! Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl aradan sonra bir arada!
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl aradan yeniden bir araya gelerek ikiz kızlarından Maya'nın dans gösterisine katıldılar.
2011 Yılında evlenen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2012 yılında ikiz kızlarını kucaklarına alarak çifte mutluluk yaşamışlardı. 2017 Yılında yollarını ayıran ünlü çift, 2 sene önce kızlarının doğum gününde en son bir araya gelmişlerdi.
İki senenin ardından ise Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak bir araya gelerek ikiz kızlarından Maya'nın dans gösterisini beraber izlediler. Kızlarının şovunu diğer kızları Toprak ile birlikte izleyen ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.
Gösteri çıkışında magazin muhabirlerini karşılarında gören eski eşlerin bu kez keyfi kaçtı. Muhabirlerin sorularını cevaplamayan Büyüküstün ve Saylak, alandan kızları ile birlikte ayrıldı.
Neden boşanmışlardı?
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2012 yılında ikizlerini kucaklarına aldıktan sonra, ikizlerine göz kulak olmak için sıralı olarak dizilerde rol almaya başlamıştı. Yani bir sezon Tuba Büyüküstün, diğer sezon Onur Saylak proje kabul ediyordu.