2017 Yılında boşanmışlardı! Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl aradan sonra bir arada!

Neden boşanmışlardı?

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2012 yılında ikizlerini kucaklarına aldıktan sonra, ikizlerine göz kulak olmak için sıralı olarak dizilerde rol almaya başlamıştı. Yani bir sezon Tuba Büyüküstün, diğer sezon Onur Saylak proje kabul ediyordu.