2011 yılında güçlendirme yapıldı! Şiddetli depreme rağmen ayakta kaldı

Resmi adımlardan sonra bina, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, öncülüğünde hazırlanan ek proje İstanbul Teknik Üniversitesine de (İTÜ) gönderildi. Yapı, daha sonra uzmanlar tarafından çıkarılan ek proje ile 470 bin liraya temelden tepeye kadar güçlendirilerek oturulur vaziyete getirildi.