2011 yılında güçlendirme yapıldı! Şiddetli depreme rağmen ayakta kaldı
DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde 2010 yılında kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası 470 bin liraya güçlendirme yapılan 1999 yapımı Veysel Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlere rağmen ayakta kaldı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1060. Sokakta bulunan zemin artı 7 katlı, 30 daireden oluşan 1999 yapımlı Veysel Apartmanı, 2010 yılında kazan dairesinde patlama meydana geldi.
Bina sakinleri, belediye, Diyarbakır Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gibi resmi kurumlarla iletişime geçerek güçlendirme için girişimlerde bulundu.
Resmi adımlardan sonra bina, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, öncülüğünde hazırlanan ek proje İstanbul Teknik Üniversitesine de (İTÜ) gönderildi. Yapı, daha sonra uzmanlar tarafından çıkarılan ek proje ile 470 bin liraya temelden tepeye kadar güçlendirilerek oturulur vaziyete getirildi.
30 daireden oluşan yapı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü herhangi bir zarar görmedi. Bina sakinleri ise kimisi evlerinde kalırken, kimisi de bitişikteki binanın ağır hasarlı olmasından dolayı kalmıyor.