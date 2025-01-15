2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'deki yoğun mesai devam ediyor. Son olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nda değişikliklere gidildi. Sigortası 31 Aralık 2008'den önce başlayanlar için yeni düzenleme kabul edilerek yasalaştı. Çalışma gücünde kayıp oranında şartları sağlayanlar yaşlılık aylığından faydalanabilecek. 9 Ocak'ta kabul edilen yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte detaylar...
Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı.
AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ...
TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak'ta kabul edilerek yasalaşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.
KATILIM PAYI 20 LİRA OLACAK
Katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerindeki katılım payını, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenler için yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.