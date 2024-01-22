2000 öncesi ve sonrası emekliler dikkat! Kök maaş değişti hesap yeniden yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yüzde 5'lik ek zammı içeren teklifi görüşerek çalışmalara başlayacak. Bağ-Kur SGK emekli maaşı zam oranı yüzde 5 ilave zam 2024 ilk 6 ayı için yüzde 42,6’ya yükseltilecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olacak.