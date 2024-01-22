2000 öncesi ve sonrası emekliler dikkat! Kök maaş değişti hesap yeniden yapıldı
Milyonlar ‘emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayımlandı mı?’ diye merak ederken kritik gün belli oldu. Emekliye ek zam düzenlemesi Salı günü Meclis’e geliyor. SGK emekli maaşı ödemeleri geçtiğimiz hafta başlarken şimdi gözler ek zammın ne zaman hesaplara geçeceğine çevrildi. Ancak öncesinde milyonların emekli kök maaş hesaplaması yeniden yapılıyor. Zamlar sonrası ek ödeme tavan rakamı değişirken, SSK Bağ-Kur kök aylık farkları da ortaya çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yüzde 5'lik ek zammı içeren teklifi görüşerek çalışmalara başlayacak. Bağ-Kur SGK emekli maaşı zam oranı yüzde 5 ilave zam 2024 ilk 6 ayı için yüzde 42,6’ya yükseltilecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olacak.
Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis genel kurulunda Salı günü görüşülmeye başlanacak. Teklifin genel kurulda yasalaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emekli maaşı ödemeleri 17 Ocak’ta başlamıştı. Ancak emekliye ek zam için yasal düzenleme gerektiğinden hesaplara henüz yeni oranlar yansımadı.
Şu anda emeklilere yatırılan maaşlarda kök aylıklara yapılan yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışları bulunuyor. Daha sonra ek zamdan kaynaklanan farklar da emeklilerin hesabına yatırılacak. emekliye ek zam düzenlemesinin ardından yeni zamlı maaşlar ay sonuna kadar, en geç ise Şubat ayının ilk haftasında milyonlarca emeklinin hesabına geçecek.