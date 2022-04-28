200 milyondan fazla insan yeni salgınla karşı karşıya yeni salgın en çok çocukları vuruyor!

Son bir yılda 21 büyük salgın yaşandı BM ajanslarından alınan yeni verilere göre, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında küresel olarak 17 bin 300'den fazla kızamık vakası rapor edilirken, geçen yıl bu aylarda yaklaşık 9 bin 600 kızamık vakası kaydedildi. Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu gösterdi.