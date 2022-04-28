200 milyondan fazla insan yeni salgınla karşı karşıya yeni salgın en çok çocukları vuruyor!
BM‘nin çocuk ajansı Unicef ve Dünya Sağlık Örgütün"den “200 milyonu aşkın insan tehlikede başka salgınlar da yolda" uyarısı. Kızamık vakaları dünya genelinde yüzde 80 arttı
Pandemi sonrası kızamık vakaları dünya genelinde yüzde 80 arttı: BM'den "Başka salgınlar da yolda" uyarısı Birleşmiş Milletler (BM), kızamık vakalarının bu yıl Covid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık yüzde 80 arttığını duyurdu. Hastalığın yükselişinin başka hastalıkların salgınlarının muhtemel olduğunu gösterdiği konusunda uyarıda bulunuldu. BM'nin çocuk ajansı Unicef ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, Corona virüs pandemisinin dünya çapında Covid-19 dışı hastalıklara yönelik aşı kampanyalarını kesintiye uğrattığını ve 200 milyonu aşkın insanın tehlikede olduğunu aktardı.
Kızamık, çoğunlukla çocuklara saldıran bir virüsün neden olduğu hastalığa deniliyor. En ciddi komplikasyonlar körlük, beyin şişmesi, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarını içeriyor. Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az yüzde 95 oranında aşılama, kızamığın yayılmasını önlemenin en iyi yolunu oluşturuyor.
Son bir yılda 21 büyük salgın yaşandı BM ajanslarından alınan yeni verilere göre, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında küresel olarak 17 bin 300'den fazla kızamık vakası rapor edilirken, geçen yıl bu aylarda yaklaşık 9 bin 600 kızamık vakası kaydedildi. Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu gösterdi.
Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, AFP’ye kızamığın "aşı ile önlenebilir en bulaşıcı hastalık" olması nedeniyle bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini söyledi.