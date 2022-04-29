200 metre yüksekteki vinçte izleyenlerin yüreğini ağzına getiren iftar

“Şiddetle tavsiye etmiyorum, ölüm riski var”

Vince çıkmanın tehlikeli olduğunu belirten Pavel Smirnov, “Ben parkur sporcusuyum ve 6 yıllık tecrübem olduğu için böyle bir çalışmaya kalkıştım. Buradan buna özenerek bu işe kalkışacak arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Bu işin tehlikesi ve yüzde yüz ölüm riski var. Ölüm riski de normal bir ölüm riski değil bunu kimseye önermiyorum. İzleyin adrenalinden keyif alın ama kesinlikle bu işe kalkışmayın. Bana önlem almamı söylüyorlar ama önlem aldığımda bana tat vermiyor. Ben bunu rahatlamak için yapıyorum. Ben adrenalinsiz yapamıyorum bende bağımlılık yaptı. Bunu bırakamıyorum” diye konuştu