200 bin yarışmacı katılıyor TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı birbirinden heyecanlı kareler...
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl bir dizi sürprizle ziyaretçilerini ağılamaya başladı. TEKNOFEST'te 81 ilden katılımcı bulunuyor.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı’nda şu dakikalarda başladı.
Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan 74 kurumun katılımıyla düzenleniyor.
TEKNOFEST'te Govan sürprizi
İti Govan Proje Müdürü Mübariz Abdullayev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Azerbaycan ürettiği bir ürün. Tüm dünya bu İti Govan dronelarını tanıyor.
Orman Genel Müdürlüğü yetkilisi verdiği bilgiye göre ARDIÇ iki motorlu bir helikopter. Arazözleri, yerdeki ekipleri ve yangın söndürme helikopterlerini koordine ediyor.