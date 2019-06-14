200 bin Euro'ya almıştı! Ferrari'si Kıvanç Tatlıtuğ'un başına bela oldu

Yakışıklı oyuncu, 200 bin Euro'ya aldığı lüks araç olan söz konusu Ferrari Spider F1 model aracını bir internet sitesinden 1 milyon 725 bin TL'ye satışa sundu. Tatlıtuğ'un, piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan Ferrari'si beklenen ilgiyi görmedi. İstanbul sokaklarında sık sık görüntülenen lük araç, Kuruçeşme'deki bir galeride tutuluyor ve yaklaşık bir aydır alıcısını bekliyor.