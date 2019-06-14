200 bin Euro'ya almıştı! Ferrari'si Kıvanç Tatlıtuğ'un başına bela oldu
Kıvanç Tatlıtuğ, 200 bin Euro'ya aldığı Ferrari'sini satışa çıkardı fakat alıcı bulamayınca lüks araç başına dert oldu.
Son olarak Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı filmindeki tiplemesiyle gönüllere taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, lüks araç filosunda bulunan 98 model Ferrari'sini 1 milyon 725 bin TL'ye satamıyor.
Yakışıklı oyuncu, 200 bin Euro'ya aldığı lüks araç olan söz konusu Ferrari Spider F1 model aracını bir internet sitesinden 1 milyon 725 bin TL'ye satışa sundu. Tatlıtuğ'un, piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan Ferrari'si beklenen ilgiyi görmedi. İstanbul sokaklarında sık sık görüntülenen lük araç, Kuruçeşme'deki bir galeride tutuluyor ve yaklaşık bir aydır alıcısını bekliyor.
Araçlarını kendi zevkine göre dizayn eden genç yetenek kıvanç Tatlıtuğ, satışa çıkardığı aracının koltuklarını kırmızı deriyle kaplatmıştı.
Gezmeyi, seyahat etmeyi seven yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, otomobil ve motosiklet tutkusu herkes tarafından biliniyor.