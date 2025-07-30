20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV'siz sıfır araç müjdesi!
20 yaşını doldurmuş araca sahip vatandaşlara ÖTV'siz yerli sıfır araç alma imkânı sağlayacak kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, eski aracını trafikten çeken vatandaşlar, çevreci yerli üretim araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek. Amaç, çevreyi koruyup yerli üretimi desteklemek.
20 yaşını doldurmuş araca sahip vatandaşlara ÖTV'siz yerli sıfır araç alma imkânı sağlayacak kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre, eski aracını trafikten çeken vatandaşlar, çevreci yerli üretim araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek. Amaç, çevreyi koruyup yerli üretimi desteklemek.
20 yaşını doldurmuş aracı olan vatandaşlar için dikkat çeken bir düzenleme Meclis gündemine taşındı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) ödemeden yerli üretim sıfır araç alabilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.
ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKI
Milletvekili Şevkin, hazırlanan teklifin amacının çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların trafikten çekilmesi olduğunu belirtti. Teklife göre, 20 yaş üstü araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara, yerli üretim yeni bir araç alırken ÖTV muafiyeti sağlanacak. Bu adımın, çevre dostu araç kullanımını artırması ve yerli otomotiv sektörünü desteklemesi hedefleniyor.
Aynı zamanda eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasıyla, hem atık malzemelerin değerlendirilmesi hem de yeni iş alanlarının oluşması bekleniyor. Bu yönüyle teklif, çevreci politikaların yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı sunmayı amaçlıyor.
KOMİSYON SÜRECİ BAŞLIYOR
Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, yüz binlerce araç sahibine ÖTV'siz yerli araç fırsatı doğabilir. Yasa teklifi, aynı zamanda Türkiye'nin döngüsel ekonomi hedefleriyle de uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 ve daha büyük yaştaki araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören bir kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti: