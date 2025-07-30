20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV'siz sıfır araç müjdesi!

Aynı zamanda eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasıyla, hem atık malzemelerin değerlendirilmesi hem de yeni iş alanlarının oluşması bekleniyor. Bu yönüyle teklif, çevreci politikaların yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı sunmayı amaçlıyor.

KOMİSYON SÜRECİ BAŞLIYOR

Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, yüz binlerce araç sahibine ÖTV'siz yerli araç fırsatı doğabilir. Yasa teklifi, aynı zamanda Türkiye'nin döngüsel ekonomi hedefleriyle de uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 20 ve daha büyük yaştaki araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören bir kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti: