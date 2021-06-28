20 yaş küçük aşkına kabusu yaşattı duvara sıkıştırdı! EDHO yıldızı Erdinç Gülener'in cezası belli oldu

Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le şiddetli bir tartışma yaşadı, iddiaya göre hakaretler yağdırdı. Sunucu Küçük, soluğu savcılıkta aldı. Genç kadının savcılığa verdiği dilekçesinde hakaretten fazlası da vardı.