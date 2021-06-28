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20 yaş küçük aşkına kabusu yaşattı duvara sıkıştırdı! EDHO yıldızı Erdinç Gülener'in cezası belli oldu

20 yaş küçük aşkına kabusu yaşattı duvara sıkıştırdı! EDHO yıldızı Erdinç Gülener'in cezası belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Volkan karakterini canlandıran 50 yaşındaki Erdinç Gülener ve 30 yaşındaki eski sevgilisi Eda Pera Küçük'ün davasında karar çıktı.

20 yaş küçük aşkına kabusu yaşattı duvara sıkıştırdı! EDHO yıldızı Erdinç Gülener'in cezası belli oldu

Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le şiddetli bir tartışma yaşadı, iddiaya göre hakaretler yağdırdı. Sunucu Küçük, soluğu savcılıkta aldı. Genç kadının savcılığa verdiği dilekçesinde hakaretten fazlası da vardı.

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20 yaş küçük aşkına kabusu yaşattı duvara sıkıştırdı! EDHO yıldızı Erdinç Gülener'in cezası belli oldu

Dilekçede, Küçük'ün 2019 yılının Kasım ayında ünlü oyuncuyla ilişkilerinin başladığı ve ikilinin aynı evi paylaştığı belirtildi. 

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20 yaş küçük aşkına kabusu yaşattı duvara sıkıştırdı! EDHO yıldızı Erdinç Gülener'in cezası belli oldu

Küçük'ün avukatı, Oyuncu Gülener'in müvekkilinden yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada psikolojik şiddet uyguladığını vurguladı.

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20 yaş küçük aşkına kabusu yaşattı duvara sıkıştırdı! EDHO yıldızı Erdinç Gülener'in cezası belli oldu

Dilekçede oyuncu Erdinç Gülener'in çoğu zaman kendine hakim olamadığı da kaydedilerek, "Sinir hastası olduğunu ve kızması halinde kötü şeyler yapabileceğini dile getirmiştir" cümleleri kullanıldı.

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