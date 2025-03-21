20 yaş altındaki en iyi futbolcular açıklandı! Listeye 2 Türk girdi

Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan, dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesinde ilk sıraya yerleşti. Listenin 5 ve 9'uncu sıralarında 2 Türk futbolcu yer aldı. CIES tarafından hazırlanan liste şöyle...