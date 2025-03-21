20 yaş altındaki en iyi futbolcular açıklandı! Listeye 2 Türk girdi
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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı. Listenin ilk 10'unda 2 Türk futbolcu yer aldı.
Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan, dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesinde ilk sıraya yerleşti. Listenin 5 ve 9'uncu sıralarında 2 Türk futbolcu yer aldı. CIES tarafından hazırlanan liste şöyle...
111
Sıralama- futbolcu-kulüp- puan
1- Lamine Yamal- Barcelona- 90.8
211
2- Conrad Harder- Sporting Lizgon- 88.4
311
3- Desire Doue- PSG- 88.2
411