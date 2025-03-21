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20 yaş altındaki en iyi futbolcular açıklandı! Listeye 2 Türk girdi

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20 yaş altındaki en iyi futbolcular açıklandı! Listeye 2 Türk girdi

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı. Listenin ilk 10'unda 2 Türk futbolcu yer aldı.

20 yaş altındaki en iyi futbolcular açıklandı! Listeye 2 Türk girdi

Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan, dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesinde ilk sıraya yerleşti. Listenin 5 ve 9'uncu sıralarında 2 Türk futbolcu yer aldı. CIES tarafından hazırlanan liste şöyle...

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20 yaş altındaki en iyi futbolcular açıklandı! Listeye 2 Türk girdi

Sıralama- futbolcu-kulüp- puan

1- Lamine Yamal- Barcelona- 90.8

211
20 yaş altındaki en iyi futbolcular açıklandı! Listeye 2 Türk girdi

2- Conrad Harder- Sporting Lizgon- 88.4

311
20 yaş altındaki en iyi futbolcular açıklandı! Listeye 2 Türk girdi

3- Desire Doue- PSG- 88.2 

411