20 saniyede 80 bin TL kazandılar Ciciş kardeşler Esra ve Ceyda bakın ne yaptılar
Ciciş kardeşler Ceyda ve Esra, 20 saniyede 80 bin TL kazanmayı başardılar. Kamera karşısına geçen ünlü kardeşler kazançlarıyla konuşuldu.
Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy, uzun bir süredir Ciciş Kardeşler lakabıyla tanınıyor. İkili, bir dönem sansasyonel haberlerle ardından da sosyal medyada paylaştıkları cesur pozlarla adından söz ettirdi.
Şimdilerde ise kazançlarıyla dudak uçuklatıyorlar. Cicişler bu sefer rol aldıkları reklam filmiyle gündem oldu. Mayolarıyla kamera karşısına geçen Esra ve Ceyda saniyeler içinde binlerce lira kazandı.
Bir mobilya markasının reklam yüzü olan kardeşler, mayolarıyla koltuk üzerinde poz verdi.
Renkli anların yaşandığı çekimlerde kardeşlerin verdiği pozlar da dikkat çekti.