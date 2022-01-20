20 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 790 lira seviyesinde ons altın 2 ayın zirvesinde
Ons altın fiyatı yaklaşık 2 ayın zirvesinde hareket ederken; gram altın ve çeyrek altında hareketlilik yaşanıyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Merkez'den çıkacak kararın yatırımcılar tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtmişti. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Karar sonrası altında son durum ne?
Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,8 yükselişle 795,7 liradan tamamladı.
Gram ve Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı. Merkez Bankası'nın kararı sonrası altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlik yaşanıyor. Şu dakikalarda gram altın 793,63 liradan alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.313,00, Cumhuriyet altını da 5.231,00 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1844 dolar seviyesine kadar yükselerek 22 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
Analisteler ne diyor?
Analistler, dün Biden'ın, Rusya-Ukrayna arasında jeopolitik risklerin artabileceğine dair açıklamaları sonrası altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini belirterek, bu yükselişin yurt içinde altın fiyatlarına sınırlı yansımasının dolar kurundaki düşüşten kaynaklandığını ifade etti.