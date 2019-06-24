20 milyon euro değerinde! Lüks yat denize indirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
20 milyon euro değerinde! Lüks yat denize indirildi

İsrailli iş insanı Ron Zuckerman'ın yatırımıyla yapılan lüks yelkenli yat Muğla'da denize indirildi.

20 milyon euro değerinde! Lüks yat denize indirildi - Sayfa 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptırılan 50 metrelik "All About U2" isimli yat, törenle denize indirildi. Tavşan Burnu mevkisinde tersane yetkileri ve çalışanlar ile sektör temsilcilerinin katıldığı törene, Zuckerman da eşi Michaela Bercu ve oğlu Itai ile geldi.

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20 milyon euro değerinde! Lüks yat denize indirildi - Sayfa 2

Daha önce yine 50 metrelik "All About U" isimli tekneyi yaptıklarını hatırlatan tersane sahibi Vedat Semiz, üçüncüsüne başlayacaklarını ve yeni projede boyun 60 metre olacağını söyledi.

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20 milyon euro değerinde! Lüks yat denize indirildi - Sayfa 3

Her geçen gün daha kaliteli işler yapıp uluslararası camiada daha fazla ses getirmek için çalıştıklarını belirten Semiz, "En büyük desteğimiz Ron bey. Çok teşekkür ediyorum. Bize gereğini yapma şansını tanıdı." dedi.

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20 milyon euro değerinde! Lüks yat denize indirildi - Sayfa 4

Zuckerman ise, teknenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek güzel bir iş yapıldığını söyledi.

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