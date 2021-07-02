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20 keçiyle başladı sayıları arttı! İşini bıraktı Antalya'da üretiyor fiyatına rağmen yok satıyor

20 keçiyle başladı sayıları arttı! İşini bıraktı Antalya'da üretiyor fiyatına rağmen yok satıyor

ANTALYA'da 20 Honamlı keçisiyle hayvancılığa başlayan Tayfun Caner (29), hiç beklemediği sonuç aldı. Kısa sürede 200 keçilik çiftlik sahibi olan Caner'in üretimi yok satıyor.

20 keçiyle başladı sayıları arttı! İşini bıraktı Antalya'da üretiyor fiyatına rağmen yok satıyor

Antalya'da 10 yıl boyunca turizm sektöründe hizmet veren Tayfun Caner, pandemi döneminde gelirin düşmesi nedeniyle farklı sektöre yöneldi. 

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20 keçiyle başladı sayıları arttı! İşini bıraktı Antalya'da üretiyor fiyatına rağmen yok satıyor

Hayvancılık yapmak isteyen Caner, Kumluca ilçesi Kozarası köyünde 6 dönümlük araziyi satın aldı ve 'Canerbey' isimli keçi çiftliği kurdu.

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20 keçiyle başladı sayıları arttı! İşini bıraktı Antalya'da üretiyor fiyatına rağmen yok satıyor

Caner'in ilk etapta aldığı 20 Honamlı keçisi, kısa sürede 150 anaç 60 oğlak oldu.

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20 keçiyle başladı sayıları arttı! İşini bıraktı Antalya'da üretiyor fiyatına rağmen yok satıyor

Keçilerden elde ettiği süt ve peynirden ilk başlarda çevresindekilere tattıran Tayfun Caner, aldığı olumlu tepkiler üzerine satışına başladı. 

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