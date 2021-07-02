20 keçiyle başladı sayıları arttı! İşini bıraktı Antalya'da üretiyor fiyatına rağmen yok satıyor
ANTALYA'da 20 Honamlı keçisiyle hayvancılığa başlayan Tayfun Caner (29), hiç beklemediği sonuç aldı. Kısa sürede 200 keçilik çiftlik sahibi olan Caner'in üretimi yok satıyor.
Antalya'da 10 yıl boyunca turizm sektöründe hizmet veren Tayfun Caner, pandemi döneminde gelirin düşmesi nedeniyle farklı sektöre yöneldi.
114
Hayvancılık yapmak isteyen Caner, Kumluca ilçesi Kozarası köyünde 6 dönümlük araziyi satın aldı ve 'Canerbey' isimli keçi çiftliği kurdu.
214
Caner'in ilk etapta aldığı 20 Honamlı keçisi, kısa sürede 150 anaç 60 oğlak oldu.
314
Keçilerden elde ettiği süt ve peynirden ilk başlarda çevresindekilere tattıran Tayfun Caner, aldığı olumlu tepkiler üzerine satışına başladı.
414