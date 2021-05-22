BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08

20 ev değerinde saatler! Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin saatleri dudak uçuklattı

20 ev değerinde saatler! Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin saatleri dudak uçuklattı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin kollarındaki saatlerin fiyatları dudak uçuklattı. İkisi birlikte 20 ev fiyatında...

20 ev değerinde saatler! Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin saatleri dudak uçuklattı

Şu sıralar Çeşme'deki lüks villalarında vakit geçiren  Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, evlerinden yaptıkları paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştüler. 

111
20 ev değerinde saatler! Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin saatleri dudak uçuklattı

Özil'in 24 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle mutlulukları dikkat çekerken kollarındaki saatler de gözden kaçmadı. 

211
20 ev değerinde saatler! Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin saatleri dudak uçuklattı

Sadece 32 yaşındaki yıldız futbolcunun taktığı saati Türkiye satış fiyatı 8 milyon 250 bin TL.

311
20 ev değerinde saatler! Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin saatleri dudak uçuklattı

Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi. 

411