20 ev değerinde saatler! Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin saatleri dudak uçuklattı
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin kollarındaki saatlerin fiyatları dudak uçuklattı. İkisi birlikte 20 ev fiyatında...
Şu sıralar Çeşme'deki lüks villalarında vakit geçiren Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, evlerinden yaptıkları paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştüler.
Özil'in 24 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle mutlulukları dikkat çekerken kollarındaki saatler de gözden kaçmadı.
Sadece 32 yaşındaki yıldız futbolcunun taktığı saati Türkiye satış fiyatı 8 milyon 250 bin TL.
Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi.