'20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek' İşte kiraların düşeceği yerler
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından gözler Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara çevrildi. "Suriyeliler gidecek mi?" soruları başlarken bazı Suriyeliler ülkelerine dönmeye hazırlandıklarını ifade etti. Peki, bu durum kiraları nasıl etkileyecek? Uzmanlar 50 bin konutun boşalacağını söylerken 20 bin TL'lik kiraların da 13 bin TL'ye düşeceğini anlattı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, İstanbul'da Suriyelilerin geri dönüşünden etkilenecek yerleri de açıkladı.
Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından şimdi gözler Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarda. Sınır kapılarına akın edenlerin yanı sıra birçoğu da dönüş hazırlıklarına başladı. Beraberinde ise emlak piyasası hareketlendi ve uzmanlar 50 bin konutun boşalacağını, kira fiyatlarının da düşeceğini söylüyor. Şimdi, hem ev piyasasında hem de araç piyasasında bir denge beklentisi var.
SURİYELİLER GİDERSE NE KADAR KONUT BOŞALIR?
Show Haber'de yer alan habere göre; Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yılmaz "Ortalama 50 bin konutun boşalacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Suriye'de iç savaşın bitmesiyle Türkiye'de yaşayan sığınmacıların da geri dönüş hazırlıkları başladı. Yılmaz "Genellikle Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih bölgesinde ikamet etmekteler" ifadelerini kullandı.
Kimisi ellerindeki konutu ve iş yerini satışa çıkardı, kimisi ise kirada oturduğu daireleri boşaltmaya hazırlanıyor.