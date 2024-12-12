'20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek' İşte kiraların düşeceği yerler

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından şimdi gözler Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarda. Sınır kapılarına akın edenlerin yanı sıra birçoğu da dönüş hazırlıklarına başladı. Beraberinde ise emlak piyasası hareketlendi ve uzmanlar 50 bin konutun boşalacağını, kira fiyatlarının da düşeceğini söylüyor. Şimdi, hem ev piyasasında hem de araç piyasasında bir denge beklentisi var.