20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, 'e-devlet' ve 'personel.meb.gov.tr' adresinden öğrenilebilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.
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Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde yaptığı konuşmada, devletin olağanüstü dönemde de bütün iş ve işlemlerini sürdürdüğünü belirtti.
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Her şeyi zamanında yapmak için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Selçuk, "79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizi daha atamak üzere bir araya geldik" dedi.
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Atama işlemleriyle ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.
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