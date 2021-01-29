2 yıldır kira borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! İşte mahkemenin kararı

İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda bulunan evinde kiracı olarak oturan Defne Samyeli’nin 2019 yılının mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek İcra Müdürlüğü’ne başvurmuştu. İşadamının avukatı, İcra Müdürlüğü’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer vermişti: “Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle Defne Samyeli hakkında iki ayrı icra takibi başlatılmıştır. Samyeli’nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi’ne tahliye davası açılmıştır. Alacağımızı istiyoruz. Defne Samyeli, oturduğu evi boşaltarak ayrılma çabası içerisine girmiştir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz.”