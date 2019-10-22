2 yıldır aranan kadın hırsızlar Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 yıldır aranan ve haklarında 'hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan aranması bulunan, Aysun S. (22) ve Sizel Y.'nin (25) Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak üzerinde bulunan bir adreste saklandıklarını tespit etti.