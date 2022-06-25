2 yıl önce o sözleri söylemişti!Tuba Ünsal Şeyma Subaşı'dan bakın nasıl özür diledi
Ekranlardan uzun süre uzak kaldıktan sonra özel bir platformda yayınlanan gençlik dizisi "Aşk101" ile ekranlara dönen başarılı oyuncu Tuba Ünsal geçtiğimiz günlerde Canan Özgen'in sunduğu "40"" programına katıldı. Çarpıcı açıklamalara imza atan Ünsal, iki sene önce Şeyma Subaşı ile yaptığı paylaşımından pişman olarak özür diledi...
Son olarak özel bir platformda yayınlanan gençlik dizisi "Aşk101" deki Eda karakteri ile ekranlara dönen başarılı oyuncu Tuba Ünsal geçtiğimiz günlerde Canan Özgen'in sunduğu "40"" programına katıldı. İddialı açıklamalarıyla gündeme gelen Ünsal, iki sene önce Şeyma Subaşı ile yaptığı paylaşımından pişman olarak " Çok özür diliyorum böyle bir yanıt verdiğim için. O gün, ben kimim, neyim?" dedi...
Pişmanlık duydu
Tuba Ünsal, iki yıl önce Şeyma Subaşı için yaptığı sert paylaşımlardan pişman oldu. "Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı'nın neyini beğenmiyor?" sorusunu yanıtladı ve bakın ne dedi...
Şeyma Subaşı'na sitem etmişti
Tuba Ünsal, Blu TV'de yayınlanan 40 programında soruları yanıtladı. Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Guido Senia ile birlikte sürekli Ibiza'ya seyahat eden Şeyma Subaşı, direkt Ibiza seferi olmamasına sitem etmiş ve kamoyunda tartışma yaratmıştı.
O dönem ne olmuştu?
Şeyma Subaşı'na o dönem bir tepki de Tuba Ünsal'dan gelmişti. Ünsal sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var."