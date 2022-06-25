2 yıl önce o sözleri söylemişti!Tuba Ünsal Şeyma Subaşı'dan bakın nasıl özür diledi

Son olarak özel bir platformda yayınlanan gençlik dizisi "Aşk101" deki Eda karakteri ile ekranlara dönen başarılı oyuncu Tuba Ünsal geçtiğimiz günlerde Canan Özgen'in sunduğu "40"" programına katıldı. İddialı açıklamalarıyla gündeme gelen Ünsal, iki sene önce Şeyma Subaşı ile yaptığı paylaşımından pişman olarak " Çok özür diliyorum böyle bir yanıt verdiğim için. O gün, ben kimim, neyim?" dedi...