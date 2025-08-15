2. yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?
Uzak Şehir 2. yeni sezon tarihi heyecanla bekleniyor. İlk sezonu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Alya ve Cihan'ın aşkını izlemek isteyen seyirciler, Uzak Şehir 2. sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlıyor? İşte, konuya dair bilgiler...
Uzak Şehir 2. yeni sezon tarihi araştırması gündemdeki yerini aldı. Uzak Şehir, 2 Haziran'da 28. bölümü ile sezon finali verdi. Başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizi, hikayesi, oyunculukları, çekim mekanları ile büyük beğeni topladı. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair bilgiler...
UZAK ŞEHİR 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uzak Şehir yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Ancak dizinin ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkması bekleniyor.
Bu kapsamda Uzak Şehir dizisinin 8 Eylül ya da 15 Eylül Pazartesi günü başlayacağı ön görülüyor. Konuya ilişkin net bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar.