2. yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?

Uzak Şehir 2. yeni sezon tarihi araştırması gündemdeki yerini aldı. Uzak Şehir, 2 Haziran'da 28. bölümü ile sezon finali verdi. Başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizi, hikayesi, oyunculukları, çekim mekanları ile büyük beğeni topladı. Peki, Uzak Şehir ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair bilgiler...