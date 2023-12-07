2 yaşındaki bebek evden kaçtı! Mahalle alarma geçti
2 yaşındaki afacan bebek, annesi evde yokken babasının uyuyakalmasını fırsat bilip evden çıktı. Mahalleyi alarma geçiren bebek, evinden yaklaşık 500 metre uzaklaştı. Küçük yaramaz, yolda yürüdüğü sırada vatandaşların dikkati sayesinde fark edildi.
Antalya’da annesi dışarıdayken babasının evde uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açarak sokağa çıkan 2 yaşındaki afacan, evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta yolda yürürken duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde fark edildi. Bir dükkana götürülüp üzeri değiştirilen minik yavru için vatandaşlar gözyaşı dökerken, polise haber verilmesiyle annesi bulunup teslim edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi’nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 2 yaşlarındaki erkek çocuğu, annesi dışarıda iken babasının uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açıp dışarı çıktı.
Evinden yaklaşık 500 metre uzaklığa sokakta yağmur altında yürüyen minik afacanı çevredeki vatandaşlar fark ederek bir dükkana götürdü. Vatandaşlar durumu polise bildirirken, ıslanan ufaklığın üstündeki giysiler çıkartılıp yeni kıyafetler giydirildi.
Cep telefonundan video açılınca sakinleşti
Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, küçük çocuğun korku yaşamaması için genelde dükkan dışında bekledi, ardından annesinin bulunması için çalışma başlattı.