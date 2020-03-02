2 yarışmacı Survivor'da diskalifiye oldu! Bu hafta kim elenecek isimler

"Son olarak Yasin ile kavga etti": Survivor'da erzak oyununda rakip adayı Yasin'e laf atan Erman ile Yasin arasında kavga çıktı. Erman'ın oyunun ardından Yasin'e söylediği "Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından" sözleri sinirleri tavana çıkardı.