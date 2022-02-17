2. Sayfa'da Sevcan Orhan'dan Orhan Gencebay'ın 'edep' çıkışına tokat gibi yanıt
TV8 2. Sayfa'ya konuk olan Sevcan Orhan, dekolteli kostümler tercih eden kadın şarkıcılara 'edep' çıkışında bulunan Orhan Gencebay'a çok konuşulacak bir mesaj verdi.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınının bugünkü konuğu, Türk Halk müziğinin sevilen sesi Sevcan Orhan, arabeskin usta ismi Orhan Gencebay'ın 'edep' çıkışına ilişkin ekranlar önünden verdiği mesajla dikkat çekti. 39 yaşındaki halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Orhan Gencebay'ın geçtiğimiz günlerde kadın şarkıcıların dekolteli ve cesur sahne kıyafetleriyle ilgili yaptığı açıklama hakkında konuştu.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde kadın meslektaşlarının sahne kıyafetleri hakkında “Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur. Bunun nedeni, üreten sanatçıların maddi ve manevi haklarını alamamasıdır. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır. Devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı vermelerini istiyoruz.” açıklamasını yapmıştı.
77 yaşındaki sanatçının bu açıklaması bazı kesim tarafından destek bulurken kimileri tarafından ise eleştirilmişti.
Orhan Gencebay'ın bu açıklamaları karşısında bir yorum da Sevcan Orhan'dan geldi.