2. Sayfa'da Sevcan Orhan'dan Orhan Gencebay'ın 'edep' çıkışına tokat gibi yanıt

Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde kadın meslektaşlarının sahne kıyafetleri hakkında “Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur. Bunun nedeni, üreten sanatçıların maddi ve manevi haklarını alamamasıdır. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır. Devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı vermelerini istiyoruz.” açıklamasını yapmıştı.