2. Sayfa neden yok Kanal D 2. Sayfa programı bitti mi nedeni açıkladılar

Bugün saat 11.00'de Kanal D ekranlarını açan seyirci şaşırdı ve 2. Sayfa neden yok, 2. Sayfa bitti mi sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Müge ve Gülşen'in başarılı sunumu ile ekrana gelen 2. Sayfa artık haftasonu yayınlanacak.