2 salgın, 2 dünya savaşı, 21 başkan gördü! ABD'nin en yaşlı ismi öldü hayatında ilk kez...
ABD’nin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayata gözlerini yumdu.
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan ve ülkenin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti. Ford’un 1904 yılında Güney Karolina’nın Lancaster ilçesinde doğduğu açıklandı.
111
ABD medyası, Ford’un 14 çocuğu, 48 torunu ve torunlarının da toplam 108 çocuğu olduğunu bildirdi.
211
Ford’un evinde çocukları ve torunlarıyla birlikteyken huzur içinde öldüğü bildirildi.
311
Öte yandan, Hester Ford’un 45 yıl boyunca evli olduğu eşinin 1963 yılında öldüğü bilgisi paylaşıldı.
411