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2 milyon TL'yi kim hesaptan çekti? Fatma Girik'in kardeşinden bomba iddia: Öldükten 4 gün sonra...

2 milyon TL'yi kim hesaptan çekti? Fatma Girik'in kardeşinden bomba iddia: Öldükten 4 gün sonra...

Yeşilçam'ın mavi gözlü ustası Fatma Girik, 79 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra ortalık fena karıştı. Oyuncunun kardeşi Günay Girik'in ortaya attığı iddia gündemi sarstı.

2 milyon TL'yi kim hesaptan çekti? Fatma Girik'in kardeşinden bomba iddia: Öldükten 4 gün sonra...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının hastanede bilerek öldürüldüğünü öne sürerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı.

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2 milyon TL'yi kim hesaptan çekti? Fatma Girik'in kardeşinden bomba iddia: Öldükten 4 gün sonra...

Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra Girik'in hesabından yüklü bir miktar para çekildiğini iddia etti.

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2 milyon TL'yi kim hesaptan çekti? Fatma Girik'in kardeşinden bomba iddia: Öldükten 4 gün sonra...

Dava açıldıktan sonra Fatma Girik'in banka hesabını kontrol etmek için talepte bulunduklarını belirten Centilmen, ''27'sinde Fatma Hanım'ı defnettik. 27'sinden sonra suç duyurusunda bulunduk" dedi. 

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2 milyon TL'yi kim hesaptan çekti? Fatma Girik'in kardeşinden bomba iddia: Öldükten 4 gün sonra...

Centilmen "Bir yandan da mallara tedbir konulsun istedik. Ahu Hanım, 'Biz evimizdeyiz, acımızı yaşıyoruz. Kimseyle konuşmak istemiyoruz'' dedi." ifadelerini kullandı.

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