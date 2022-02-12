2 milyon TL'yi kim hesaptan çekti? Fatma Girik'in kardeşinden bomba iddia: Öldükten 4 gün sonra...
Yeşilçam'ın mavi gözlü ustası Fatma Girik, 79 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra ortalık fena karıştı. Oyuncunun kardeşi Günay Girik'in ortaya attığı iddia gündemi sarstı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının hastanede bilerek öldürüldüğünü öne sürerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı.
Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra Girik'in hesabından yüklü bir miktar para çekildiğini iddia etti.
Dava açıldıktan sonra Fatma Girik'in banka hesabını kontrol etmek için talepte bulunduklarını belirten Centilmen, ''27'sinde Fatma Hanım'ı defnettik. 27'sinden sonra suç duyurusunda bulunduk" dedi.
Centilmen "Bir yandan da mallara tedbir konulsun istedik. Ahu Hanım, 'Biz evimizdeyiz, acımızı yaşıyoruz. Kimseyle konuşmak istemiyoruz'' dedi." ifadelerini kullandı.