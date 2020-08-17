2 milyar dolarlık 'yüzen saray' Bodrum’da! Deposunu 15 tanker ancak doldurabildi

2 milyar dolarla dünyan en pahalı yatları arasında yer alan ve 140 metre uzunluğuyla dünyadaki en uzun mega yatlar arasına giren "Scheherazade" isimli ultra lüks mega yat dün akşam saatlerinde Bodrum’a demir attı. Sabah saatlerinde akaryakıt ikmali için yatın yanına 15 akaryakıt tankeri yanaştı.