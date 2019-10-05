2 metrelik köpek balığını sergiliyor! Gören telefona sarılıyor
BURSA İznik'te Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metre uzunluğunda, 60 kilo ağırlığındaki cam göz cinsi köpek balığı dükkanda sergileniyor. Balığı görenler telefona sarılıyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir balıkçı, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor. Tezgahta sergilenen "camgöz" cinsi köpek balığını gören vatandaşlar, balıkla fotoğraf çektiriyor.
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İlk kez gördüler
Balıkçı Ali Eken, ilk defa bir köpek balığını tezgahlarına koyduklarını söyledi. Köpek balığının, Marmara Denizi'nde yakalandığını belirten Eken, "Balığı satın alarak satışa sunduk. Bazı vatandaşlarımızın hayatlarında ilk kez köpek balığını yakından görme şansı oldu." dedi.
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2 metre boyunda
Balığı görenlerin şaşırdığını dile getiren Eken, köpek balığının yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında olduğunu aktardı.
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