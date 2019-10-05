2 metrelik köpek balığını sergiliyor! Gören telefona sarılıyor

İlk kez gördüler

Balıkçı Ali Eken, ilk defa bir köpek balığını tezgahlarına koyduklarını söyledi. Köpek balığının, Marmara Denizi'nde yakalandığını belirten Eken, "Balığı satın alarak satışa sunduk. Bazı vatandaşlarımızın hayatlarında ilk kez köpek balığını yakından görme şansı oldu." dedi.