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2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı hastaneye kaldırıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 komşusunu öldürüp, 1 komşusunu yaralayan 89 yaşındaki zanlı, adliyedeki ifadesi sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı hastaneye kaldırıldı

Yazıtepe köyünde dün gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı hastaneye kaldırıldı

Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.

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2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı hastaneye kaldırıldı

Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı hastaneye kaldırıldı

Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I, dün komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y'yi (61) av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, Mustafa Y'yi de yaralamıştı.

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