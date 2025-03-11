2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 komşusunu öldürüp, 1 komşusunu yaralayan 89 yaşındaki zanlı, adliyedeki ifadesi sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Yazıtepe köyünde dün gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.
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Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I, dün komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y'yi (61) av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, Mustafa Y'yi de yaralamıştı.
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