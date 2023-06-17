2 kişi öldü 10 kişi hastanelik oldu! Keçiören'deki o binaya özel kıyafetlerle girdiler

Keçiören'de ilçesinde 16 Haziran 2023'te bir apartmanda ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirilmişti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 1'i ağır 10 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı.