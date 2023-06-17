2 kişi öldü 10 kişi hastanelik oldu! Keçiören'deki o binaya özel kıyafetlerle girdiler
ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, apartmandaki kimyasal oranına yönelik ölçüm çalışmalarını yürütüyor.
Keçiören'de bir apartmanda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin ise etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayına yönelik güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
AFAD bünyesindeki KBRN ekipleri tamamen boşaltılan apartmandaki zehir oranını belirlemeye yönelik bugün de cihazlarla ölçüm yaptı.
Apartmandaki kimyasal oranının hala çok yüksek oranda çıkması nedeniyle, ölçüm çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
Keçiören'de ilçesinde 16 Haziran 2023'te bir apartmanda ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirilmişti. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 1'i ağır 10 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı.