2 kilo 50 gram altın bilezik! Gaziantep'te yaptı 4 kilo altın harcadı değeri dudak uçuklattı

Kuyumcu imalatçıları ham olarak aldıkları altınları, yapılan zorlu çalışmaların ardından işleyerek ziynet eşyası haline getiriyor. Yaklaşık bin derecelik özel ocakta eritilen altınlar, yapılan işlemlerin ardından bilezik, kolye ve çeşitli takılara dönüşüyor.