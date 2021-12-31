2. kez kırmızı kod verilen Antalya'da herkes selfie çekti: Fırtına sonrası şaşırtan görüntüler
İkinci kez ‘kırmızı kod’ uyarısının verildiği Antalya’da, kent merkezinde yağışın ve rüzgarın olmadığını gören vatandaşlar sahile geldi. Vatandaşlar, dev dalgaları arkalarına alıp öz çekim yaparken, turistler de spor yapmayı tercih etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde ikinci kez ‘kırmızı kod’ uyarısı verilen Antalya’da, ilçelerde yağışlar devam ederken, kent merkezi güne sakin girdi.
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Hava sıcaklığının 13, nem oranın ise yüzde 99 ölçüldüğü kentte, rüzgarın saatteki hızı 3 kilometre olarak ölçüldü.
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Sabah saatlerinden itibaren havanın yağış ve rüzgarsız seyrettiği kent merkezinde, vatandaşlar ve turistler sahil bantlarına akın etti.
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Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar, kıyıya vuran dev dalgaları arkalarına alıp öz çekim yaptı.
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