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2 kardeş ojeli tırnaklarıyla oto kuaför işi yapıyorlar

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2 kardeş ojeli tırnaklarıyla oto kuaför işi yapıyorlar

Artvin’in Borçka ilçesinde iki kız kardeşin otomobil tutkusu mesleğe dönüştü. 3 yıldır oto kuaför işi yapan kız kardeşler, araçların koltuklarını söküyor, pasta cila ve seramik kaplama yapıyor.

2 kardeş ojeli tırnaklarıyla oto kuaför işi yapıyorlar

Artvin’in Borçka ilçesinde iki kız kardeşin otomobil tutkusu mesleğe dönüştü. 3 yıldır oto kuaför işi yapan kız kardeşler, araçların koltuklarını söküyor, pasta cila ve seramik kaplama yapıyor.

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2 kardeş ojeli tırnaklarıyla oto kuaför işi yapıyorlar

İlçeye bağlı Gündoğdu mahallesinde 3 yıl önce oto kuaför adı altında kendi işletmelerini kuran Ayça ve Sibel Küçük kardeşler, tutkusu olduğu araba sevdasını mesleğe dönüştürdü.

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2 kardeş ojeli tırnaklarıyla oto kuaför işi yapıyorlar

'Kadının isteyince yapamayacağı şey yoktur' diyen kız kardeşler, başta kendi araçlarında denedikleri oto temizlik uygulamalarında olumlu sonuç alınca eğitim alarak kendi işletmelerini kurdu.

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2 kardeş ojeli tırnaklarıyla oto kuaför işi yapıyorlar

Gelen müşterilerin şaşkın bakışları altında ojeli parmaklarıyla, araçların koltuklarını söküp iç temizlik yapan, motor yıkayıp, pasta cila atan kardeşler, kadın eli değdiyse temiz işçilik olur mantığıyla işlerini titizlikle ve severek yapıyor.

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