2 kardeş 50 TL için eniştelerine bakın ne yaptı Bursa'da akılalmaz olay!
Kız kardeşlerinin kocasına bir motor satan iki genç, 50 liralık bir ödemeyi alamadıkları gerekçesiyle eniştelerine kabusu yaşattı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana gelen trajikomik olay, Murşit E. ile kardeşi Zekeriya E'nin, eniştelerine motor satmasıyla başladı. Motoru alan Hasan H. aradan zaman geçmesine rağmen motorun 50 liralık borcunu vermeyince iki kardeş, kız kardeşlerinin kapısına dayanarak eniştelerini bıçakladı.
Şüpheliler bıçağı kapının önünde bulunan odunları içine atıp olay yerinden kaçarken kanlar içinde kalan Hasan H. ise karısı tarafından motorla olay yerinden uzaklaştırıldı. Görgü tanıklarının iddialarına göre kadın evine geri döndüğünde kocasını soran vatandaşlara 'Onu Suriyeli bir doktora götürdüm' dedi.
Vatandaşın ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ekipler yaralıyı bulamadı. Suç esnasında kullanılan bıçak olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında muhafaza altına alınırken ekipler şüphelilerin ve yaralının bulunması için çalışmalara başladı.
Şüphelilerden Zekeriya E. fazla kaçmadan yakalanırken kayıp olan yaralı Hasan H'nin bulunması için ise ekipler büyük çaba sarf etti. Bulunduktan sonra ise hastanede tedavi altına alınan Hasan H'nin, hayati tehlikesi bulunuyor.
- Öte yandan, yaralının olay yerinden Türkiye'ye kaçak giriş yaptığı için kaçtığı öğrenildi.