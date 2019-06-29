2 kardeş 50 TL için eniştelerine bakın ne yaptı Bursa'da akılalmaz olay!

Şüpheliler bıçağı kapının önünde bulunan odunları içine atıp olay yerinden kaçarken kanlar içinde kalan Hasan H. ise karısı tarafından motorla olay yerinden uzaklaştırıldı. Görgü tanıklarının iddialarına göre kadın evine geri döndüğünde kocasını soran vatandaşlara 'Onu Suriyeli bir doktora götürdüm' dedi.