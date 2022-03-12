2 kadın arasında kaldı! Alişan Buse Varol krizinde yeni gelişme: Kızgınlığı geçmek bilmiyor
Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol geçtiğimiz günlerde patlak veren ayrılık krizinde yeni gelişme yaşandı.
2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
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45 yaşındaki Alişan aynı zamanda menajeri de olan kardeşi Selçuk'un ölümünün sonra toparlanmakta zorlandı.
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Bu durum eşi Buse Varol'u da etkilemeye başlayınca ikilinin evliliklerinde kriz çıkmıştı.
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6 Şubat'ta Alişan-Buse Varol çifti, kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlamıştı.
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