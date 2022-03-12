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2 kadın arasında kaldı! Alişan Buse Varol krizinde yeni gelişme: Kızgınlığı geçmek bilmiyor

2 kadın arasında kaldı! Alişan Buse Varol krizinde yeni gelişme: Kızgınlığı geçmek bilmiyor

Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol geçtiğimiz günlerde patlak veren ayrılık krizinde yeni gelişme yaşandı.

2 kadın arasında kaldı! Alişan Buse Varol krizinde yeni gelişme: Kızgınlığı geçmek bilmiyor

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

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2 kadın arasında kaldı! Alişan Buse Varol krizinde yeni gelişme: Kızgınlığı geçmek bilmiyor

45 yaşındaki Alişan aynı zamanda menajeri de olan kardeşi Selçuk'un ölümünün sonra toparlanmakta zorlandı.

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2 kadın arasında kaldı! Alişan Buse Varol krizinde yeni gelişme: Kızgınlığı geçmek bilmiyor

Bu durum eşi Buse Varol'u da etkilemeye başlayınca ikilinin evliliklerinde kriz çıkmıştı.

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2 kadın arasında kaldı! Alişan Buse Varol krizinde yeni gelişme: Kızgınlığı geçmek bilmiyor

6 Şubat'ta Alişan-Buse Varol çifti, kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlamıştı. 

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