2 kadın arasında kaldı! Alişan Buse Varol krizinde yeni gelişme: Kızgınlığı geçmek bilmiyor

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.