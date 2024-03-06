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2 kadın 1 adam! Aşk üçgeni adliyede bitti: Korkunç mesajlar delil oldu

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2 kadın 1 adam! Aşk üçgeni adliyede bitti: Korkunç mesajlar delil oldu

İki kadın bir adamın yer aldığı aşk üçgeni adliyeye taşındı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Kadriye S., eşinin sevgilisi Sevil K. tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. İşte detaylar...

2 kadın 1 adam! Aşk üçgeni adliyede bitti: Korkunç mesajlar delil oldu

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; iki kadın bir adamı karşı karşıya getiren ilginç olayın adresi İstanbul Maltepe. 37 yaşındaki ev hanımı Kadriye S. ile eşinin arası geçtiğimiz yıl açılmaya başladı.

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2 kadın 1 adam! Aşk üçgeni adliyede bitti: Korkunç mesajlar delil oldu

İddiaya göre de eşiyle boşanma aşamasına gelen kadın, bu süreçte aldatıldığını da öğrendi.

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2 kadın 1 adam! Aşk üçgeni adliyede bitti: Korkunç mesajlar delil oldu

Yaşadıkları ise sadece eşiyle boşanma aşamasına girmesi ve akabinde aldatılmasıyla da sınırlı kalmadı çünkü eşinin sevgilisi Sevil K. tarafından aylarca süren, can sıkıcı mesajlara maruz kaldı.

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2 kadın 1 adam! Aşk üçgeni adliyede bitti: Korkunç mesajlar delil oldu

"Eşimin sevgilisi beni rahatsız ediyor"

İstanbul Kadıköy'de yaşayan 35 yaşındaki Sevil K.'nin kendisini cep telefonu aracılığıyla 3 aydır hakaret ve tehdit ettiğini söyleyen Kadriye S., karakola giderek şikayetçi oldu.

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