2 ilde anket yapıldı! Sürpriz sonuçlar, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?
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Türkiye 12 gün sonra sandık başına gidiyor. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere pek çok il ve ilçede heyecan dorukta... Araştırma şirketleri yaptıkları anket çalışmalarını paylaşmaya devam ederken son anket ADA Araştırma'dan geldi.
ADA Araştırma tarafından Gaziantep’te 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankette katılımcılara “Bu pazar bir yerel seçim olsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar şöyle:
110
AK Parti- Fatma Şahin: Yüzde 56,3
210
CHP- Muzaffer Ertürk: Yüzde 21,2
310
Yeniden Refah Partisi-Şükrü Yılmaz: Yüzde 10,0
410