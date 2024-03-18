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2 ilde anket yapıldı! Sürpriz sonuçlar, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

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2 ilde anket yapıldı! Sürpriz sonuçlar, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

Türkiye 12 gün sonra sandık başına gidiyor. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere pek çok il ve ilçede heyecan dorukta... Araştırma şirketleri yaptıkları anket çalışmalarını paylaşmaya devam ederken son anket ADA Araştırma'dan geldi.

2 ilde anket yapıldı! Sürpriz sonuçlar, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

ADA Araştırma tarafından Gaziantep’te 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankette katılımcılara “Bu pazar bir yerel seçim olsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar şöyle:

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2 ilde anket yapıldı! Sürpriz sonuçlar, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

AK Parti- Fatma Şahin: Yüzde 56,3

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2 ilde anket yapıldı! Sürpriz sonuçlar, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

CHP- Muzaffer Ertürk: Yüzde 21,2

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2 ilde anket yapıldı! Sürpriz sonuçlar, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

Yeniden Refah Partisi-Şükrü Yılmaz: Yüzde 10,0

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