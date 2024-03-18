2 ilde anket yapıldı! Sürpriz sonuçlar, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

ADA Araştırma tarafından Gaziantep’te 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankette katılımcılara “Bu pazar bir yerel seçim olsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar şöyle: