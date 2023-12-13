2 günlük bebeği ağzını bantlayıp sırt çantasında öldürdüler! Anne babadan Kan donduran ifadeler

Anne K.G. savunmasında, "Benim böyle bir niyetim yoktu. Yeni doğum yapmıştım. Loğusa dönemindeydim. Hiç kimse yanımda yoktu. Çok yalnızdım. Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu. Çok pişmanım." dedi.