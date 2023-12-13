2 günlük bebeği ağzını bantlayıp sırt çantasında öldürdüler! Anne babadan Kan donduran ifadeler
UŞAK'ta, nikahsız anne-baba, iki günlük bebeklerinin ağzını bantladıktan sonra sırt çantasının içerisine koyarak boş bir tarlanın kenarına bırakıp ölüme terk eti. Bebeğin cansız bedeni bulunurken, mahkemede anne ve babanın ifadeleri ise kan dondurdu...
Uşak'ta, iki günlük bebeklerinin ağzını bantladıktan sonra sırt çantasının içerisine koyarak boş bir tarlanın kenarına bırakıp ölüme terk eden babaya ağırlaştırılmış müebbet, anneye ise müebbet hapis cezası verildi. Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar baba S.D. ve anne K.G, taraf avukatları, Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.
Anne K.G. savunmasında, "Benim böyle bir niyetim yoktu. Yeni doğum yapmıştım. Loğusa dönemindeydim. Hiç kimse yanımda yoktu. Çok yalnızdım. Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu. Çok pişmanım." dedi.
Baba S.D. ise psikolojik sorunlarının olduğunun ileri sürerek, "Sonuçların nereye gideceğini algılayamadım. Nasıl böyle bir durum ortaya çıktı bilmiyorum. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek bir insan değilim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, anne K.G'ye "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha önce sabıkasının bulunmaması ve iyi halden dolayı anne K.G'nin müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.