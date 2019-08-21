2 günlüğüne dünyaca ünlü fenomen oldu

Yaşanan olay sonrası kısa süreliğine de olsa dünyada meşhur olan Nalcı, amatörce yaptığı müzik sonrası bu kadar meşhur olmasına kendisinin bile şaşırdığını dile getirdi. Yaptığı şarkının yanlışlıkla dünyaca ünlü rap sanatçısı Future’nin hesabına yüklendiğini ifade eden Nalcı, “Ben şarkıyı Spotify’e yükledim. Orda da bir karışıklık olmuş ve Future’nin profiline yüklenmiş. Ondan sonra arkadaşlara bana mesajlar attı ‘senin şarkın Future’nin profilinde ne arıyor?’ diye, ondan sonra gazeteciler bana sosyal medyadan ulaşmaya başladı. Sonrasında problem müzik platformunda düzeltildi. Benim bir şey yapmama kalmadı ve onlar düzeltti. Güzel bir histi bu kadar insanın etrafından olması ama biraz da garip geldi. 2 günlüğüne de olsa ünlü oldum” dedi.